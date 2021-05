Der Lockdown geht weiter – und Friseure können sich freuen. Die Beschlüsse lösen bei den Südpfälzer Politikern keine Begeisterung aus. Unser Mann im Bundesgesundheitsministerium macht aber Hoffnung.

Seit Mittwochabend ist klar: Der Lockdown geht zunächst für drei weitere Wochen in die Verlängerung. Eine Ausnahme sind die Friseurbetriebe, die unter Hygieneauflagen ab 1. März wieder öffnen dürfen. Einen nächsten größeren Öffnungsschritt soll es erst bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner geben. Dann sollen der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können.

Die Schulen werden je nach Bundesland auch früher geöffnet. Die Grundschulen sollen in Rheinland-Pfalz Stand Donnerstag am 22. Februar als erste vom bisherigen Fernunterricht in einen Wechselunterricht mit dem Lernen im Klassenzimmer übergehen. Im März soll die Orientierungsstufe folgen. „Die neuen Bund-Länder-Beschlüsse sind ernüchternd. Ich hätte mir speziell im Interesse von Kindern, Jugendlichen, Familien und Alleinerziehenden mehr Flexibilität gewünscht“, sagt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). „Gut ist, dass zumindest Grundschulen und Kitas als nächste auch in Rheinland-Pfalz ihr Angebot wieder erweitern.“ Was dem Christdemokraten aber fehlt, sind klare Regelungen zu den Hilfen.

Hirsch: Soziale Folgen beachten

Vier Punkte seien ihm wichtig: Die zugesagten Hilfen müssen schnellstmöglich fließen, sagt Hirsch. Das Bund-Länder-Gerangel müsse ein Ende haben. Zweitens: Für Kleinunternehmer und Soloselbstständige müsse es unproblematisch möglich sein, an Härtefallhilfe zu kommen. „Es ist unzumutbar, dass Menschen, deren Lebensunterhalt gefährdet ist, in der aktuellen Situation von Privat Geld aufnehmen müssen.“ Gut sei, dass es erweiterte Hilfen für Kulturschaffende geben soll. Drittens fordert Hirsch Soforthilfeprogramme für Innenstädte. „Wenn Gastronomie, Handel und Kultur nach dem Lockdown nicht schnell wieder zum Laufen gebracht werden, drohen irreparable Dauerschäden, die weit über den Lockdown hinaus auf den Städten lasten werden.“ Die Städte dürften mit der Wiederbelebung nicht allein gelassen werden.

Soweit Hirsch zu den finanziellen Folgen des Lockdowns. Aber es gibt auch noch die sozialen Folgen. Auch hier fordert Hirsch Programme – beispielsweise mehr Schulsozialarbeit, zusätzliche Förderungen für schwache Schüler sowie mehr Geld für die kommunale Jugendarbeit und Jugendförderung. Gerade im Sommer seien zusätzliche Programme und Angebote notwendig, „die die Kommunen nicht alleine stemmen können“, gibt Hirsch zu bedenken.

Seefeldt: Planungssicherheit für Friseure wichtig

Auch der Landrat der Südlichen Weinstraße Dietmar Seefeldt äußert sich zu den Corona-Beschlüssen. Die Sieben-Tages-Inzidenz sei für weitgehende Lockerungen noch immer zu hoch – es sei also folgerichtig, dass man sich daran orientiere und nicht an einem Datum. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner an. Man folge also den Hinweisen der Virologen. „Wir müssen nach wie vor die Lage ernst nehmen, um das öffentliche Gesundheitswesen zu entlasten.“

Die festen Daten für Kitas, Schulen und Friseure halte er dennoch für richtig. Gerade bei den Friseuren helfe die Planungssicherheit Kunden und der Branche. Dort seien die Hygienekonzepte einhaltbar. „Auch Schwarzarbeit wird eingedämmt, wenn Friseure ab März wieder regulär öffnen dürfen“, sagt Seefeldt. Wie Hirsch fordert Seefeldt ebenfalls schnellere und unbürokratische Hilfen für Unternehmen, Soloselbstständige, Freiberufler und Kulturschaffende. „Es geht bei vielen um die Existenz“, sagt der Landrat.

Kita-Mitarbeiter früher zu impfen ist richtig

Seefeldt hatte zusammen mit den drei Beigeordneten des Kreises kritisiert, dass die Standorte Annweiler und Bad Bergzabern des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße noch keinen Impfstoff erhalten haben. Das betrifft auch den Landauer Standort. „Personen, die in medizinischen Bereichen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko tätig sind, müssen so schnell wie möglich geimpft werden“, sagt Thomas Gebhart, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Das gilt natürlich für das betreffende Personal in allen Kliniken.“ Aber: Der Bund ist nicht zuständig. Für die Kriterien, nach denen in den Krankenhäusern im Land Impfstoffe verteilt werden, ist die Landesregierung verantwortlich, betont Gebhart.

Der Südpfälzer Bundestagsabgeordnete habe großes Verständnis für Lehrer und Erzieher, die „aus nachvollziehbaren Gründen früher geimpft werden wollen“. Der Beschluss, Mitarbeiter in Kitas und Grundschullehrer in der Impfreihenfolge vorzuziehen, sei daher richtig.

In Einzelfällen von Impfreihenfolge abweichen

„Es war von Anfang an klar, dass zu Beginn der Impfungen die zur Verfügung stehenden Mengen begrenzt sein würden“, sagt Gebhart. „Das heißt, nicht jeder, der geimpft werden möchte, kann auch sofort geimpft werden.“ Die Reihenfolge wurde auf Basis einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut, des Deutsche Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina festgelegt, erinnert der Jockgrimer. Diese Empfehlung orientiere sich vor allem an der Frage, bei welchen Personengruppen mit einer Impfung am ehesten schwere Verläufe und Todesfälle vermieden werden können. „In der Zwischenzeit wurde die Impfverordnung aktualisiert, um sie an aktuelle Entwicklungen und die überarbeiteten Empfehlungen der STIKO anzupassen.“ In Einzelfällen könne davon abgewichen werden – beispielsweise bei Personen mit seltenen Erkrankungen. „Mir wurden zum Beispiel Fälle von Personen geschildert, die an einer Muskeldystrophie leiden.“

Gehbart will sich unabhängig vom Impfstoff sofort impfen lassen

Gebhart geht davon aus, dass bis Ende des ersten Quartals alle Personen mit der höchsten Impfpriorität geimpft werden können. „Bis Ende März werden - nach derzeitigem Stand - noch über 13 Millionen Impfstoffdosen erwartet.“ Dann folgt die Kategorie 2 – während mehr Impfdosen erwartet würden. Die Durchimpfung beschleunige sich also deutlich.

Kommt es also zur Situation, dass Menschen sich vielleicht ihren Impfstoff selbst aussuchen können? Nein, sagt Gebhart. Die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astra Zeneca seien zugelassen, die Wirksamkeit seien durch Studien bestätigt. „Wegen der Impfstoffknappheit beinhaltet der Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus nach der Coronavirus-Impfverordnung nicht das Recht, den Impfstoff eines bestimmten Herstellers frei zu wählen“, sagt Gebhart. „Ich werde mich sofort impfen lassen, sobald ich an der Reihe bin – unabhängig davon, welcher der drei Impfstoffe für mich zur Verfügung stehen wird.“

Korrekturhinweis