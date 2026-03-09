Glückliche Gesichter gab’s auf dem Landauer Rathausplatz an einem Stand der Grünen zu sehen. Das lag nicht nur am Wahlsieg Cem Özdemirs, sondern auch am prominenten Besuch.

Die Laune bei den Landauer Grünen war am Montagnachmittag beim Infostand auf dem Rathausplatz gut – trotz eines Schauers. Das lag natürlich nicht nur am Sieg Cem Özdemirs bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Vortag, sondern auch daran, dass die Partei für den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz echte Prominenz begrüßen konnte. Ex-Parteichefin Ricarda Lang gab sich zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Misbah Khan die Ehre.

Andere Situation als in BaWü

Für Lang war es der erste Besuch in Landau – und dies nach dem „Wahnsinn“ am Sonntag. Sie habe nicht viel von der Stadt gesehen, möge aber das französische Flair, das sich im Stadtbild wiederfinde. Aber es gibt Wichtigeres: Im südöstlichen Nachbarland habe es eine Aufholjagd wie noch nie in der Geschichte gegeben, freute sich die 32-Jährige. Der „Abgesang“ auf die grüne Politik sei eben falsch gewesen. Aber klar, hier sei es eine andere Situation. Denn den Umfragen zufolge gibt es keine realistische Machtoption für die derzeit noch in der Landesregierung vertretenen Grünen.

Trotz des Wetters war die Laune gut. Foto: fare

Dennoch und auch wenig überraschend ruft Lang die Rheinland-Pfälzer dazu auf, die Grünen zu wählen – und sei es aus Protest gegen und aus Frust wegen der schwarz-roten Bundesregierung. Wer keinen Bock auf rückwärtsgewandte Politik habe – und beispielsweise den Abbau von erneuerbaren Energien oder Integrationskursen nicht gutheiße –, der könne dies am 23. März an der Wahlurne oder jetzt schon per Briefwahl zeigen. Die Grünen stünden für eine zukunftsorientierte Politik und Hoffnung für die Menschen.

Für knapp anderthalb Stunden war der Auftritt Langs am Infostand angesetzt, aber auch danach blieb sie noch in Landau. Denn direkt im Anschluss startete ebenfalls auf dem Rathausplatz die Kundgebung zum Internationalen Frauenstreik, an der Lang und Khan ebenfalls teilnahmen.