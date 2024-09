Ein alkoholisierter 36-Jähriger hat am Samstagabend im Park der Villa Wieser Widerstand gegen die Polizei geleistet und dabei einen Beamten verletzt. Der Mann hatte zuvor einen anderen mit einem Baseballschläger bedroht, weshalb eine Anwohnerin die Polizei verständigte. Als sie eintraf, wollte sich der Herxheimer einer Kontrolle entziehen. Polizeikräfte hielten ihn fest und mussten ihn fesseln, weshalb sich der Mann wehrte. Er trat einem Polizeibeamten gegen das Bein, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Außerdem beleidigte er die Polizistinnen und Polizisten lautstark. Der Mann wurde bis zum darauffolgenden Morgen in Gewahrsam genommen. Der Baseballschläger konnte aufgrund von Zeugenaussagen in einem Gebüsch gefunden werden. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Zudem wurde ihm nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.