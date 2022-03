Am Montag gegen 12.30 Uhr musste eine Renault-Fahrerin auf der B48 kurz vor dem Ortseingang Klingenmünster einem Fahrzeug ausweichen, das ihr in einer langgezogenen Rechtskurve entgegenkam. Die 55-Jährige fuhr nach rechts und kollidierte mit dem Bordstein. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer des Gegenverkehrs setzte seine Fahrt in Richtung Bad Bergzabern fort. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 entgegen.