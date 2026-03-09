In Landau ist es am Montagmittag in einem Linienbus zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren gekommen. Nach Angaben der Polizei schubsten sich die beiden und beleidigten sich. Nach dem Aussteigen am Busbahnhof sollte die Identität der 20-Jährigen festgestellt werden. Da sie sich der Kontrolle entziehen wollte, fixierten die Polizisten die Frau. Dabei trat sie einen Beamten gegen das Schienbein und schrie laut. Nach der Personalienfeststellung wurde die junge Frau ihrer Mutter übergeben.