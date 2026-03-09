Ein großer Hotelbetreiber will in Landau in der Nähe von A65 und B10 ein Gästehaus bauen. Schon im Winter soll das Projekt fertig sein – obwohl bisher kein Stein bewegt wurde.

Weder die Stadt Landau noch der Landkreis Südliche Weinstraße sind reich an Hotels, obwohl beide Kommunen zusammen eine Touristenregion bilden. Das ist kein Gefühl, sondern eine Feststellung, die Touristiker hier bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder zum Ausdruck gebracht haben. Aber auch Unterkünfte für Vertreter oder Handwerker sind Mangelware – gerade nach der Umnutzung des Boardinghouses in der Landauer Industriestraße zu einer Flüchtlingsunterkunft. Doch nun gibt es Pläne, die die Mangellage abmildern könnten.

Ein Unternehmen möchte in Landau ein Hotel bauen. Diese Information der RHEINPFALZ hat die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. Demnach soll auf einem 3500 Quadratmeter großen Gelände nahe der Straße Im Grein und des Kreisels Landau-Nord – also bei B10 und A65 – ein Gästehaus entstehen. Laut Angaben der Stadt sind vor dem Hotel 36 Parkplätze geplant, zudem sind 16 Fahrradstellplätze vorgesehen. Eine Tiefgarage ist nicht geplant. Auf dem Areal hat sich baulich bisher jedoch noch nichts getan.

Unternehmen baut Hotels mit fertigen Modulen

Bei dem Hotelinvestor handelt es sich um die WMM-Gruppe aus Mindelheim in Bayern. Das Unternehmen ist in den Bereichen des modularen Wohn- und Hotelbaus, der Hotellerie sowie des Möbel- und Innenausbaus tätig und beschäftigt eigenen Angaben zufolge rund 1200 Mitarbeiter. Vorstand Tobias Wattl bestätigt gegenüber der RHEINPFALZ die Hotelpläne seines Unternehmens in Landau. Geplant seien rund 60 Zimmer. Die Hotels der WMM-Gruppe funktionierten ohne Rezeption und Frühstück. „Sie buchen und bezahlen online, bekommen einen Code aufs Handy, mit dem Sie ihr Hotelzimmertür öffnen können“, sagt Wattl. Das Angebot richte sich vor allem an Handelsreisende.

Nach den Sommerferien soll es losgehen mit dem Bau des Gästehauses in Landau, vor Jahresende soll alles fertig sein, so Wattl. Das sei so schnell möglich, weil die WMM-Gruppe ihre Hotels mit fertigen Modulen errichte. Das Unternehmen habe ein Patent auf eine Ziegelmodulbauweise. Laut Wattl gibt es rund 115 Hotels seines Unternehmens in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Pro Jahr werden den Angaben zufolge rund 15 weitere Hotels gebaut. Die WMM-Gruppe sei der neuntgrößte Hotelbetreiber Deutschlands. Zur Höhe der Investition in das Hotelprojekt in Landau hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert. Das gekaufte Gelände jedenfalls war zuvor in privater Hand.

Firmenvorstand vom Standort Landau überzeugt

Vom Standort Landau ist der Unternehmer aus dem Allgäu überzeugt. Die Nähe zur Autobahn, die zahlreichen Industriebetriebe – das seien die entscheidenden Kriterien gewesen, warum die WMM-Gruppe in der Stadt investiert habe, so Wattl. Ob er selbst bald in Landau sein wird, um sich ein Bild von seinem Projekt zu machen? „Ich habe von unseren über 100 Hotels selbst vielleicht nur 20 gesehen.“