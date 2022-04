Der Landauer Werbeverband Aktive Unternehmer (Aku) hat sich am Dienstagabend aufgelöst. Der Verein stelle nun alle Aktivitäten ein, teilt der Aku mit.

Der Verein war für einige Aktionen in Landau verantwortlich – die bekanntesten davon waren wahrscheinlich das Lichtershopping, die verkaufsoffenen Sonntage, die Weihnachtsbeleuchtung und der City-Gutschein. Diese werden nun nicht mehr vom Verein umgesetzt, teilt der Aku in seiner letzten Mitteilung mit. „Ob und wie diese Aktivitäten an anderer Stelle übernommen werden, ist noch nicht geklärt.“

City-Gutschein noch einlösbar

Inhaber eines City-Gutscheins sollen diesen aber weiter nutzen können – sie müssen ihn bis zum 31. Dezember 2025 in den teilnehmenden Geschäften in Landau einlösen. Der Gutscheinverkauf wird ab sofort eingestellt. Zusammen mit dem Landauer Stadtmarketing sei seit dem vergangenen Jahr nach einer digitalen Alternative gesucht worden. „Hier gibt es bereits erste Ergebnisse, welche zu gegebener Zeit von entsprechender Stelle kommuniziert werden“, heißt es weiter in der Aku-Mitteilung.

Mitglieder wenig engagiert

Bereits im November habe sich der Vorstand des Aku unter Vorsitz von Ralph Leibbrand (Leder Horn) dazu entschieden, die Werbegemeinschaft zur nächsten Hauptversammlung aufzulösen. Das Hauptziel sei gewesen, den Verein mit dem Stadtmarketing zu fusionieren. „Ein derartiges Zusammenkommen sollte im Zeichen eines funktionierenden City Managements stehen, welches direkt an städtische Institutionen angebunden über ausreichend finanzielle und personelle Entscheidungsgewalt verfügt und gemeinsam mit engagierten Mitgliedern aktiv werden kann“, fordert der Aku. Auch zu den Gründen der Auflösung gibt Schatzmeister Jan Achilles (Modehaus Jost) Auskunft. Die Mitglieder, also die Gewerbetreibenden der Innenstadt, hätten sich weniger engagiert, dazu kommen sinkende Mitgliederzahlen und daraus resultierend sinkende Einnahmen.

„Nachdem wir die vergangenen Monate den rechtlichen Rahmen der Vereinsauflösung kennenlernten, so wurde schnell klar, dass ein Aufrechterhalten der Vereinsaktivitäten bis Oktober 2022 nicht möglich ist“, erklärt Leibbrand. „Eine Umsetzung von Veranstaltungen bis Ende des Jahres lässt die derzeitige finanzielle Situation (...) nicht zu.“