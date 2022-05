Die Landauer Linke kritisiert eine Äußerung des CDU-Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters, Dominik Geißler. Dieser hatte im Netz geschrieben, die AfD gelte als demokratisch und als nicht verfassungswidrig.

Die AfD sei zwar demokratisch gewählt, aber keine demokratische Partei, heißt es in der nicht unterzeichneten Mitteilung der Linken. Seit dem 25. Februar 2021 führt der Verfassungsschutz die AfD als Ganzes als rechtsextremistischen Verdachtsfall, teilt Die Linke mit. Spätestens seitdem die AfD im März dieses Jahres mit einer Klage gegen diese Einstufung gescheitert ist, sollte an dieser Sichtweise unter Demokraten auch kein Zweifel mehr bestehen, heißt es dort weiter. Man sei über die Aussage Geißlers verwundert. Die Linke appelliere an Geißler, bei der Bewertung einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei vorsichtig zu sein und sie als Gefahr für die Demokratie anzusehen. Man wünsche sich eine klare Abgrenzung gegen Rechtsextremismus von einem möglichen künftigen Oberbürgermeister.

Weiterhin hatte Geißler darum gebeten, den Ausdruck AfD-Wähler nicht als Schimpfwort zu nutzen. Man solle Wähler nicht diffamieren.