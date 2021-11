Lange war spekuliert worden – nun hat Real die Katze aus dem Sack gelassen: Der Landauer Markt geht zum 14. März an die Firma Kaufland. Das teilt der Einzelhandelskonzern Real auf seiner Internetseite mit. Nach RHEINPFALZ-Informationen plant Kaufland einen Umbau – so sollen unter anderem der Frisörladen wegfallen und der externe Getränkemarkt abgerissen werden. Ebenfalls unklar bleibt, wann der letzte Öffnungstag unter dem Banner Real ist, und ob alle Beschäftigte übernommen werden. Weder Kaufland noch Real haben am Donnerstag auf Anfragen geantwortet. Bisher war erwartet worden, dass der Markt von dem Einzelhändler Globus übernommen wird. Kaufland gehört wie Europas größter Lebensmitteldiscounter Lidl zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm.