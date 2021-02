Der Überholvorgang eines 32-jährigen Autofahrers am Montagmorgen auf der L 509 bei Ilbesheim ist mit einer Kollision gegen einen Baum abrupt zu Ende gegangen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 6.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Landau unterwegs. Als er den vorausfahrenden Wagen eines 66-Jährigen überholen wollte, soll dieser nach ausgeschert sein, weshalb die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. Der 32-Jährige kam in Folge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto frontal gegen einen Baum. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort kam der Mann zur weiteren Untersuchung mit Verdacht einer Beinfraktur ins Krankenhaus. Der 66-Jährige hatte zunächst seine Fahrt fortgesetzt, kam jedoch wenige Minuten später zur zurück. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, den Unfallhergang zu klären. Die Fahrbahn war für zirka 30 Minuten vollgesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 6500 EUR.