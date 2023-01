Der Naturschutzbund (Nabu) sucht nach Menschen, die in ihrer Rente eine neue Herausforderung angehen möchten. Sie sollen dazu befähigt werden, in Kindertagesstätten Naturoasen zu schaffen.

Die zweijährige Ausbildung zu sogenannten Kita-Naturbotschafter umfasst acht Workshops und drei Erfahrungsaustausche. Bei den Treffen wird den Teilnehmern nicht nur das nötige Wissen vermittelt. Es sind auch Aktionen in der Natur vorgesehen, damit sie bestens vorbereitet sind für ihre Einsätze in ihrer jeweiligen Paten-Kita.

Mal werden Minihochbeete als Insektentankstelle errichtet. Foto: Sabine Heilmann

Sabine Heilmann von der Nabu-Regionalstelle Süd erklärt die Hintergründe: „Gerade Ältere verfügen oft noch über ein großes Naturwissen und haben Erfahrungen, etwa beim Gärtnern, die sie gerne an die Kleinsten weitergeben möchten.“ Aus diesem Grund setze der Nabu auf das Erfahrungswissen der älteren Menschen.

Eine Kita-Naturbotschafterin berichtet

Ulrike Kutzer aus Hauenstein hat ihr Zertifikat bereits erhalten. „Meine Beharrlichkeit, im Kindergarten Queichpiraten aktiv werden zu können, hat sich mehr als ausgezahlt“, erzählt sie. Nachdem ein erster Termin gefunden war und ein buntes Wildblumenbeet angelegt werden konnte, wird sie nun bei ihren regelmäßigen Aktionen von den Kindern mit „Oma Uli“-Rufen freudig begrüßt. „Meine Belohnung ist die unverstellte, natürliche Begeisterung, mit der die Kleinen sich auf die Naturangebote einlassen“, berichtet Ulrike Kutzer.

Auch Florfliegenkästen werden benötigt. Foto: Sabine Heilmann

Gemeinsam durften die Kinder Konservendosen mit Schilfröhrchen füllen. Sie sind stolz auf ihre Wildbienennisthilfen in der Kita. Das Totholz, was sie zuletzt gesammelt haben, soll nun ein Refugium für allerlei Käfer und andere Insekten sein und im nächsten Jahr durch ein Sandarium für bodenbewohnende Wildbienen ergänzt werden. Dabei handelt es sich um eine künstlich angelegte Nisthilfe, die von besonderer Bedeutung ist. Denn Dreiviertel aller Wildbienenarten nisten im Boden. Das heißt, sie können zum Beispiel mit Wildbienenhotels nichts anfangen, sondern legen ihre Nistgänge mit den Brutzellen im Boden an. Teilweise sind diese Wildbienenarten gefährdeter als ihre Verwandtschaft, die in Hohlräumen nistet, weil sie kaum geeignete freie Flächen finden.

Dank der Förderung im Bundesprogramm Biologische Vielfalt und durch das rheinland-pfälzische Umweltministerium kann die zu Beginn des neuen Jahres startende Ausbildung wieder kostenlos angeboten werden.

Info

Personen aus der Süd- und Vorderpfalz, die sich zu Kita-Naturbotschafter ausbilden lassen möchten, können sich bis zum 31. Januar bei der Nabu-Regionalstelle Süd unter Telefon 06341 31628 oder per E-Mail: an nabu.sued@nabu-rlp.de melden.