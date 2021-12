Der Naturschutzbund Nabu ruft auch in diesem Winter wieder zur Stunde der Wintervögel auf. Diesmal ist die Aktion vom 6. bis zum 9. Januar.

Jeder ist aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen und sie zu melden, teilt der Nabu mit. Wer mitmachen will, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem Nabu. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können per App unter www.nabu.de/vogelwelt oder unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 17. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 8. und 9. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Telefonnummer 0800 1157115 geschaltet.

Bei der Vogelzählung im Januar 2021 beteiligten sich laut Nabu über 12.600 Menschen aus Rheinland-Pfalz und zählten knapp 300.000 Vögel. Deutschlandweit nahmen über 236.000 Menschen an der Nabu-Aktion teil und meldeten über 5,6 Millionen Vögel.