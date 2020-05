Der Naturschutzbund Nabu ruft am Wochenende vom 8. bis 10. Mai wieder zur Vogelzählung im eigenen Garten auf. So geht’s laut Nabu: Von einem ruhigen Plätzchen aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können online unter www.stundedergartenvoegel.de oder telefonisch am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800-1157115 gemeldet werden. Im vergangenen Jahr nahmen in Rheinland-Pfalz laut Nabu knapp 3.500 Vogelfreunde an der Zählaktion teil und erfassten über 72.000 Vögel in ihren Gärten. Je mehr Menschen Vögel zählten und meldeten, desto aussagekräftiger seien die gewonnenen Ergebnisse.