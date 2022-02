Der Naturschutzbund Nabu bietet für Kinder ab sieben Jahren am Samstag, 19. Februar, in der Alten Schule in Mörzheim von 14 bis 17 Uhr eine Nistkästen-Aktion an.

Der nahende Frühling sei die richtige Zeit, um dafür zu sorgen, dass den künftigen Vogelfamilien genügend Wohnraum zur Verfügung steht, teilt der Nabu mit. Zunächst werden die Kinder mit Infos zum Nestbau von Vögeln gefüttert, die Tiere werden mit dem Fernglas beobachtet, und es werden naturpädagische Spiele gespielt.

Der Nabu bittet darum, sofern möglich, eigene Akku-Schrauber und Ferngläser mitzubringen. Die Materialkosten betragen zehn Euro, beziehungsweise neun Euro für Nabu-Mitglieder und können direkt vor Ort entrichtet werden. Der Nabu bittet unbedingt um Anmeldung per Telefon unter 06341 31628 oder per E-Mail an nabu.Landau-Stadt@nabu-rlp.de, da die Plätze coronabedingt begrenzt seien. Alle Teilnehmer müssen mit einem aktuellen Coronatest nachweisen, dass sie gesund sind.