Vögel wie Amseln, Rotkehlchen, Spatzen und Schwalben sind allgegenwärtig und beliebt. Aber die Bestände vieler Vogelarten gehen zurück. Es fehle in der intensiv genutzten Kulturlandschaft zunehmend an Brutplätzen, Nahrung und geeigneten Lebensräumen, teilt die Nabu-Regionalstelle Süd mit. Mit kleinen und großen Vogelschutz-Projekten versuche man in der Süd- und Vorderpfalz diesem Trend entgegen zu wirken.Jetzt laden die Naturschützer zum Mitmachen ein. Dafür bieten sie eine kostenlose Workshop-Reihe zum praktischen Vogelschutz an. In acht Veranstaltungen zwischen Februar und Dezember können die Teilnehmer viel über die einheimische Vogelwelt lernen. Dabei geht es weniger um die individuelle Vogelfütterung im Garten, sondern vor allem um gemeinsame Artenschutzmaßnahmen in der Natur.

Die Inhalte reichen von Nistkastenbau und -kontrollen für Höhlenbrüter im Wald über die Pflege von Steinhaufen für die seltenen Steinschmätzer in den Weinbergen bis hin zu Maßnahmen für Schwalben an Gebäuden. Da auch die Bestimmung und Erfassung von Vogelarten wichtig für ihren Schutz sind, gehören Vogelstimmenwanderungen, Exkursionen und eine Einführung in das Vogel-Monitoring ebenfalls zum Programm.

Die Workshops finden in der Regel an Wochenenden oder Abenden statt und dauern zwischen zwei und vier Stunden. Angeleitet werden sie von erfahrenen Nabu-Vogelschützern. Mitmachen kann jeder, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Da die Workshops an unterschiedlichen Orten in der Süd- und Vorderpfalz stattfinden, sollten die Teilnehmer mobil sein. Anmeldungen sind bis zum 30. Januar möglich.

Kontakt

Kontakt unter nabu.sued@nabu-rlp.de oder der Nummer 06341 31628.