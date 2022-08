Die NABU-Gruppe Landau-Land feiert am Sonntag, 14. August, von 11 bis 18 Uhr ihr 40. Jubiläum. Im Jahr 1982 wurde in Heuchelheim die Gruppe Landau-Land im damaligen Deutschen Bund für Vogelschutz (DBV) später dann Naturschutzbund Deutschland (NABU) initiiert. Heute hat der gemeinnützige Verein über 600 Mitglieder und kümmert sich um Natur und Landschaft in der Verbandsgemeinde. Das Fest findet an der Hütte des Pfälzerwaldvereins in Göcklingen statt. Diese befindet sich in der Nähe des Friedhofs und des Pfalzklinikums. Dort gibt es auch Parkplätze. Ab 11 Uhr ist für das leiblich Wohl gesorgt. Anschließen gibt es Naturerlebnisspiele für Kinder, Kaffee & Kuchen und Anschauliches zum Naturschutz vor der Haustür. Auch die vierbeinigen Helfer des NABU werden anwesend sein.