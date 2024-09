Der Naturschutzbund ( Nabu) Landau-Stadt lädt Kinder ab acht Jahren zu seinem Herbstferienprogramm von Montag, 14. Oktober, bis Mittwoch, 16. Oktober, in Mörzheim ein. Wie der Nabu mitteilt, können die Teilnehmer täglich von 9 bis 15.30 Uhr in der Natur forschen, werken und spielen. Wenn das Wetter mitspielt, findet das Ferienprogramm an allen drei Tagen im Freien statt. Als Ausweichmöglichkeit steht ein Raum im alten Schulhaus in Mörzheim zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr kostet 45 Euro, 30 Euro für Nabu-Mitglieder. Anmeldung ab sofort unter 06341 3526 oder per Mail an veranstaltung.nabu-landau@nabu-rlp.de.