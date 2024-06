Zu einer Nötigung in der 30er-Zone in der Staatsstraße in Edesheim kam es am Donnerstag gegen 19.30 Uhr. Laut Polizei wurde sei über Notruf von einem 51 Jahre alten Autofahrer verständigt, dass ein VW Caddy sehr dicht aufgefahren sei, bevor er dann den Anrufer überholt und ausgebremst habe. Anschließend sei das Fahrzeug geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer eine angeblich 41 Jahre alte Frau aus Ludwigshafen gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.