Am Montag, 13. Juli, wird ab 18 Uhr die L512 im Norden von Landau komplett gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den beiden Kreiseln (an der B10 und beim Autohaus). Auch die Abfahrt von der B10 nach Landau hinein und die Auffahrt von Landau auf die B10 beziehungsweise die A65 sind dann dicht. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mitgeteilt. An der Landesstraße wird die oberste Asphaltschicht erneuert. Gearbeitet wird auch über Nacht, um die Sperrung möglichst kurz zu halten. Die Straße soll ab Freitagmorgen, 17. Juli, wieder befahrbar sein. Nach Angaben des LBM Wir der Verkehr während der Vollsperrung umgeleitet. Wer aus Richtung Edesheim kommt, wird über die B10 zur Abfahrt Godramstein / Kreisverwaltung umgeleitet. Wer aus Landau kommend auf die Autobahn will, muss die Anschlussstelle Landau-Zentrum nutzen. Wer auf der B10 aus Richtung Annweiler/Pirmasens kommt und nach Norden (Richtung Edesheim/Edenkoben) will, wird über die A65 zur Anschlussstelle Edenkoben geleitet. Langsam fahrender Verkehr wie zum Beispiel Traktoren wird über Nußdorf geleitet. Die Arbeiten hängen mit dem Bau einer neuen Auf- und Abfahrt an der B10 zusammen.