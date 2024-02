Anlässlich des Jubiläumsjahres 750 Jahre Stadtrechte lebte am Samstag in Landau der Straßenkarneval wieder auf. Rund 100 bis 150 Narren seien ab 12 Uhr durch die Innenstadt gezogen, berichtet Organisator Henry Bartsch. Viel närrisches Volk aus der Hexestub sei darunter gewesen, so der Inhaber der Kneipe, in der die Idee zu dem ungezwungenen Umzug geboren wurde. Jeder, der mitmachen wollte, war eingeladen teilzunehmen. Und so hätten sich auch viele Eltern mit ihren Kindern bunt verkleidet in den Lindwurm eingereiht oder diesen am Straßenrand zum Zujubeln erwartet, ist Bartsch erfreut. Die Süßigkeitenbilanz der illustren Runde: „Wir haben 5000 Gutsle, 400 Popcorn-Tüten und 600 Lutscher verteilt.“ Der Umzug endete auf dem Rathausplatz, wo die Narrenschar am Stand von Udo Alders, dem „Kölner“, noch bis 15.30 Uhr weitergefeiert habe. Die Resonanz sei toll gewesen, resümiert Bartsch. Deswegen sei angedacht, die Straßengaudi im nächsten Jahr fortzuführen. „Dann aber mit früherer Organisation und Planung. Das war diesmal alles ziemlich kurzfristig“, räumt er ein.