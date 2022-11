Der Landauer Carneval-Verein (LCV) lädt gemeinsam mit der alt-katholischen Gemeinde Landaus zum „Närrischen Gottesdienst“ für Freitag, 11. November, um 19.11 Uhr in die Katharinenkapelle ein. Besonders eingeladen sind der Landauer Carneval-Club (LCC) und die Godramsteiner Bachstelzen, deren Junior-Garde mit dem Tanzmariechen Emily-Sophia Bauer im Gottesdienst tanzen werden. Am Ende des Gottesdienstes wird Bürgermeister Maximilian Ingenthron im Namen des Landauer Stadtvorstandes den Narren den Rathausschlüssel überreichen. Das Thema des Gottesdienstes lautet „Das Narrenschiff – eine neue Arche Noah?“. Nach dem Gottesdienst lädt der LCV seine Vereinsmitglieder und seine Gäste zum Ordensfest in den Pfarrsaal von Heilig Kreuz ein.