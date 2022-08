Auf dem ehemaligen Minigolfgelände in Offenbach hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt, wie die Polizei Landau auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Es hätten Hecken und Bäume auf 20 bis 30 Quadratmeter Fläche Feuer gefangen. Die Ursache sei bislang nicht geklärt, berichtet Polizeisprecherin Michaela Rillig. Deswegen sei ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden. Hinweise auf einen Verursachen lägen aber nicht vor. Als die Polizei gegen 23 Uhr vor Ort ankam, war die Feuerwehr bereits am Löschen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 22 Leuten im Einsatz. Hinweise an Telefon 06341 2870.