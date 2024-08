Ein Anwohner meldete der Polizei am Sonntagmorgen, dass die Heckscheibe seines Autos beschädigt wurde, der in der Hauptstraße in Kapsweyer abgestellt war. Vor Ort berichtete ein Nachbar den Beamten, dass er am Vorabend einen Knall gehört habe. Er habe einen Fahrradfahrer gesehen, der Glasscherben unter das Auto schob und sich dann davon machte. Bislang konnte der Unfallverursacher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.