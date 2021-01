In der Nacht auf Mittwoch sind bislang Unbekannte in eine Metzgerei in der Hauptstraße in Insheim eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster und anschließend Türen im Inneren des Gebäudes auf. Gestohlen wurden mehrere 100 Euro Bargeld, und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kripo Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Telefon 06341 2870 erbeten.