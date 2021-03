Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in die Kita in der Schulstraße in Altdorf eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Fenster aufgehebelt, um hineinzukommen. Alle Räume wurden durchwühlt. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand ein Fotoapparat. Der Sachschaden beläuft sich auf über 4500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.