Bislang unbekannte Täter sind in die Kita in Silz eingebrochen. Die Tat wurde der Polizei am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr gemeldet. Die Einbrecher erbeuteten laut Polizei mehrere Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.