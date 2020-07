In der Nacht auf Freitag haben sich unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumen einer Gartengestaltungsfirma in Oberhausen verschafft, wie die Polizei berichtet. Die Täter haben Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Zeugen, die im Bereich An den Hofäckern verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder auffällige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.