Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in das Pflegezentrum an der Weinstraße in Bad Bergzabern eingebrochen, das gerade gebaut wird. Laut Polizei gelangten sie über eine Metalltreppe in das zweite Obergeschoss. Zuvor hatten sie versucht, die Tür zu einem Lagerraum an der Tiefgarage aufzuhebeln, was aber misslang. Aus einem anderen gewaltsam aufgebrochenen Lagerraum wurden mehrere Werkzeuge gestohlen und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.