Am frühen Samstagmorgen fiel einer Polizeistreife in der Landauer Innenstadt ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf. In der Brandenburger Straße wurde der Wagen gestoppt und der 21-jährige Fahrer kontrolliert. Der gab laut Polizei an, seinen Führerschein zuhause vergessen zu haben. Zur Überprüfung wurde der Fahrer nach Hause begleitet. Dabei räumte er ein, gar nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein, sondern gerade erst dabei sei, diesen zu erlangen. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Nun muss sich der verhinderte Fahranfänger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.