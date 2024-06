Weil er zu schnell unterwegs war, hat ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall auf der B48 von Hofstätten in Richtung Rinnthal verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam der 64-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit den Maschinen eines 65-Jährigen und eines 69-Jährigen kollidierte. Bilanz des abermaligen Unfalls im Wellbachtal: Der 65-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, die beiden anderen Männer erwischte es schwerer. Allesamt kamen in Krankenhäuser, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Bundesstraße musste infolge des Unfalls stellenweise voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Auf den 64-jährigen Verursacher kommt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.