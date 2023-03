Am Freitag, 3. März, wird wieder auf der ganzen Welt für das Klima gestreikt. Dazu ruft Fridays for Future unter dem Motto #TomorrowIsTooLate auf. Auch der Klimastreik Landau wird sich den Protesten wieder anschließen, wie Fridays for Future Landau mitteilt. Geplant sind eine große Veranstaltung mit Bühne und Band am Rathausplatz sowie ein Demozug durch die Innenstadt. Ab 16 Uhr liefern zwei Bands Live-Musik , zudem gibt es einen Poetryslam und verschiedene Redebeiträge, heißt es in der Ankündigung. Gegen 17.15 Uhr soll dann der Demozug starten, er verläuft durch die Markt- und Reiterstraße, über den Ostring, die Königstraße und über die Kramstraße wieder zurück zum Rathausplatz. „Wir gehen jetzt zum zwölften Mal weltweit für mehr Klimaschutz auf die Straße, weil es die konstante Erinnerung braucht, dass wir in einer globalen Krise leben und nicht wieder zurück ins ,Normal’ verfallen dürfen, sondern entschlossen und schnell handeln müssen. Außerdem wollen wir zeigen, dass es eine breite Mehrheit für ökologisch nachhaltige Politik gibt“, sagt Klimaaktivistin Kaycee Hesse. Fokus des kommenden globalen Klimastreiks sei die Energie- und Mobilitätswende, wie Katharina Steeg von Fridays for Future Landau erklärt. „Dementsprechend hoffen wir natürlich, vor allem unserem Verkehrsminister Volker Wissing, der ja sogar aus Landau stammt, mit unserem Protest auf die Füße treten zu können und ihn zu mutigeren Schritten zu bewegen.“