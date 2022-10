Die Entscheidung über den nächsten Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) ist vertagt. Im ersten Wahlgang am Sonntag erhielten Kathrin Flory (SPD) und Matthias (CDU) die meisten Stimmen. Flory schenkten 40,2 Prozent der Wähler ihr Vertrauen, 39,1 Prozent setzten bei Neufeld ihr Kreuz. Die beiden Kandidaten ziehen damit in die Stichwahl ein. Aus dem Rennen sind Hermann Augspurger (FWG), Martin Blankemeyer (Grüne) sowie Heiko Drieß (FDP). Für Augspurger stimmten 10,7 Prozent der Wähler, für Blankemeyer 7,0 Prozent und für Drieß 3,0 Prozent. Von den 19.906 Wahlberechtigten haben 9432 ihre Stimme abgegeben, die Wahlbeteiligung lag bei 47,4 Prozent. Wer ab 1. Mai 2023 auf dem Chefsessel im Schloss Platz nehmen darf, entscheidet sich am 6. November. Der amtierende Bürgermeister Hermann Bohrer (SPD) ist nach 23 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten.