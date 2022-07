Die Autobahn GmbH Südwest saniert in der kommenden Woche auf mehreren Teilstrecken der A65 Fahrbahnschäden. Dafür muss der Verkehr über Nacht (jeweils von 19 bis 6 Uhr) teilgesperrt werden. Zunächst wird in der Nacht von Montag auf Dienstag, 4./5. Juli, zwischen Landau-Zentrum und Landau-Nord die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über die verbleibende Spur an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5./6. Juli, wird zwischen Landau-Nord und Landau-Zentrum die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Als nächstes wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 6./7. Juli, zwischen der Anschlussstelle Insheim und Landau-Zentrum die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen halbseitig gesperrt. Im letzten Sanierungsabschnitt wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 7./8. Juli, zwischen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen halbseitig gesperrt.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit ihren rund 1000 Beschäftigten kümmert sich um über 1000 Autobahnkilometer.