Teststation beschäftigt Gericht

Der Streit um die Corona-Teststelle in Bad Bergzabern geht weiter. Nun befassen sich Juristen mit dem Fall.

Ministerin bremst zu große Hoffnungen

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt nichts überstürzen. Sie hat die großen Erwartungen der Vulcan Energie auf Lithium- und Energiegewinnung nicht gedämpft, aber auch nicht gerade befeuert.

Neue Kita für Naturkids

Auf dem Josefshof bei Völkersweiler geht im September nicht nur die erste Bauernhof-Wald-Grundschule im Land an den Start, sondern auch eine entsprechende Kita. Die Betrieberlaubnis für die Waldwichtel ist da.

Mehr Eis

Die Edenkobener Familie Viticchie hat sich in der Gastronomie einen Namen gemacht. Sie führt in vier Städten Eiscafés. Um weiter wachsen zu können, wird jetzt mehr Platz für die Eisproduktion geschaffen.

„Tausendfüßler“ auf Tour

Historische Nutzfahrzeuge aus dem In- und Ausland machen Station im Daimler-Werk in Wörth. Darunter sind echte Raritäten, die sonst nur in Museen zuhause sind. Nun geht es auf große Fahrt.

Mit Stadtbus unterwegs

Seit Mitte Juni gibt es einen innerstädtischen Busverkehr, mit dem viele Ziele in Germersheim angefahren werden. Das ist ein Ersatz für das 2021 eingestellte Ruftaxi. Ein weiteres wichtiges Ziel wird Ende 2023 erreicht.

Pilotenstreik: Das raten Reisebüros

Wieder einmal fallen Flüge bei der Lufthansa aus. Diesmal ist es nicht das Bodenpersonal, es sind die Cockpit-Besatzungen, die am Freitag ihre Arbeit niederlegen. Reisende müssen dennoch an den Flughafen fahren.