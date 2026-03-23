Das Museum unterm Trifels in Annweiler zeigt eine neue Ausstellung. Rund 30 großformatige Werke lokaler Natur-Fotografen aus dem Heimatlichter-Netzwerk sind in der Ausstellung „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“ zu sehen, die in Annweiler Station macht, wie das Museum mitteilt. Die Aufnahmen zeigten das Biosphärenreservat in seiner ganzen Vielfalt, so das Museum. Sie stammen aus bekannten wie auch eher unbekannten Ecken des Pfälzerwalds.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 1. April um 18.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird bis zum 30. Juni im Museum unterm Trifels zu sehen sein. Ein Rahmenprogramm mit Foto-Wettbewerb und -Walk bietet Interessierten die Möglichkeit, sich näher mit der Natur- und Landschaftsfotografie zu beschäftigen, heißt es in der Ankündigung.

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