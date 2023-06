Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bepinkelte Wände, Müll und Geruch von Rauschmitteln, der von draußen ins Kinderzimmer dringt – eine Landauerin klagt über die Situation am Klosterbrückchen. Die Gasse mitten in der Innenstadt scheint bei Drogenkonsumenten beliebt zu sein. Die Polizei weiß um die Probleme. Ist Besserung in Sicht?

Ein Hauch von Venedig dürften Passanten in der Straße Klosterbrückchen in der Landauer Innenstadt verspüren. In einem ruhigen Bereich der Stadt, nur wenige Schritte