Der 56-Jährige, der Anfang August in Herxheim mutmaßlich seine 82-jährige Mutter getötet hat, soll in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben, unabhängig davon, ob er verurteilt wird oder nicht. Das teilt die Staatsanwaltschaft Landau mit, die eine „Antragsschrift im Sicherungsverfahren“ beim Landgericht Landau eingereicht hat. Der Mann wird beschuldigt, seine Mutter durch Tritte und Schläge so massiv verletzt zu haben, dass sie noch am Tatort starb. Aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte infolge einer krankhaften seelischen Störung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war und daher für sein Handeln nicht bestraft werden könne. „Da nach den vorliegenden Erkenntnissen jedoch zu erwarten ist, dass er weitere erhebliche Taten begehen wird, strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.“ Der 56-Jährige befindet sich aktuell auf Anordnung des Ermittlungsrichters bereits in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

„Die Staatsanwaltschaft stellt den Antrag, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus selbstständig – also ohne Verhängung einer Strafe – anzuordnen, wenn das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder Verhandlungsunfähigkeit nicht durchgeführt werden kann, dem Täter aber schwerwiegende Taten zur Last liegen und er deswegen für die Allgemeinheit gefährlich ist“, erklärt die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig zum angestrebten Sicherungsverfahren. Das Landgericht Landau entscheidet nun darüber, ob dieses durchgeführt wird.