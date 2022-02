[Aktualisiert]Ein 19-Jähriger, der in den frühen Morgenstunden des 5. Februar bei einem Streit vor einer Gaststätte auf der Königstraße in Landau einen 23-Jährigen durch Messerstiche erheblich verletzt haben soll, hat sich am Mittwoch der Polizei gestellt. Das teilten Kripo Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Landau am Donnerstag mit. Der 19-Jährige war nach der Tat zunächst geflüchtet. Der junge Mann, der nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig in der Südpfalz lebt, wurde aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Haftbefehls dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. In seiner Vernehmung vor dem Ermittlungsrichter habe der Beschuldigte Angaben zum Tatgeschehen gemacht und erklärt, sich lediglich verteidigt zu haben. Laut Möhlig hat der Mann angegeben, dass es zuerst zu einer verbalen, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 23-Jährigen gekommen sei. Was den Streit ausgelöst hat und wer ihn begonnen hat, sei noch nicht geklärt. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang würden noch ermittelt.

Nach Möhligs Angaben gibt es Zeugen der Auseinandersetzung. Das 23-jährige Opfer stammt aus Landau und ist nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 23-Jährige war früher in derselben Nacht zusammen mit zwei Frauen und einem weiteren Begleiter in einer Gaststätte gewesen, in deren Nähe es später zu der blutigen Auseinandersetzung gekommen war.

Der Ermittlungsrichter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.