Das Landgericht Landau verhandelt weiter gegen einen 56-jährigen Mann, der Ende November des vergangen Jahres seine Tante durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt haben soll. Wegen seiner psychischen Beeinträchtigungen steht auch die Unterbringung in einer Fachklinik zur Debatte.

Der Mann muss sich darüber hinaus wegen des tätlichen Angriffs auf eine Schwägerin verantworten, die er im Sommer 2020 mit einem Schlagstock am Kopf getroffen haben soll. Das Gericht hatte darauf hingewiesen, dass in beiden Fällen auch eine Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Betracht kommen könnte.

Nach der Befragung einer an der Sache beteiligten Polizeibeamtin wurde das psychiatrische Gutachten gehört. Die Sachverständige erläuterte, dass der Angeklagte an einer massiven Alkoholabhängigkeit sowie an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung leide. Frühere Begutachtungen waren ebenfalls zu dieser Diagnose gelangt. In ihren Gesprächen habe der Angeklagte erkennen lassen, dass er heute zu einer Therapie bereit sei und daran mitwirken wolle. Im Vordergrund stünde dabei ihrer Ansicht nach die Behandlung der Alkoholabhängigkeit, aber die bipolare Störung sowie seine weiteren rein somatischen Beschwerden dürften dabei nicht außer Acht gelassen werden. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine Unterbringung in einer Fachklinik würden in jedem Fall vorliegen.

Staatsanwalt: Versuchte Tötung nicht erwiesen

Staatsanwalt Florian Weber führte in seinem Plädoyer aus, die Hauptverhandlung habe die Vorwürfe aus der Klageschrift in vollem Umfang belegt. Den Tatbestand eines versuchten Tötungsdeliktes sah er jedoch als nicht erwiesen an. Zwar könne man unterstellen, dass der Angeklagte möglicherweise die Absicht gehabt hätte, seine beiden Opfer zu töten, aber sein weiteres Tatverhalten habe gezeigt, dass hier rechtlich von einem strafbefreienden Rücktritt vom Versuch ausgegangen werden könne. Er beantragte, den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren zu verurteilen und ihn zur Behandlung seiner Alkoholabhängigkeit in einer Fachklinik unterzubringen.

Rechtsanwalt Manfred Eßwein als Verteidiger stimmte der rechtlichen Würdigung des Sachverhalts durch den Staatsanwalt zu. Zu Beginn seines Plädoyers jedoch bat er im Namen seines Mandanten ausdrücklich um Entschuldigung und betonte, wie Leid ihm sein Verhalten tue. Er beantragte, ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten zu verurteilen.

Angeklagter entschuldigt sich für seine Tat

Die Vertreter der Nebenkläger sahen den Fall aber anders. Sowohl Rechtsanwältin Annette Wittmer als auch Rechtsanwalt Tobias Hahn fanden in ihren Plädoyers durchaus Belege für ein versuchtes Tötungsdelikt. Besonders die Tante, so ihre Anwältin, leide vor allem psychisch noch immer sehr unter der Tat. Hahn forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten, Wittmer stellte diese in das Ermessen des Gerichts.

In seinem letzten Wort wiederholte der Angeklagte seine Entschuldigung und betonte, wie Leid ihm sein Verhalten tue. Das Urteil soll am kommenden Dienstag verkündet werden.