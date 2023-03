Am Samstag gegen 13.40 Uhr bemerkte eine aufmerksame Frau, wie sich ein Mann an einem Rucksack zu schaffen machte, der am Verkaufsständer eines Geschäftes in der Gerberstraße hing. Der Mann entfernte die Diebstahlsicherung und nahm den Rucksack an sich. Die 50-Jährige wollte den auf frischer Tat ertappten Dieb festhalten, doch der stieß sie zu Boden. Die Frau erlitt Schürfungen und Rötungen an beiden Händen, ließ aber nicht locker, sondern verfolgte den Täter und verständigte die Polizei. Diese konnte den 41-Jährigen auf dem Rathausplatz stellen und kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit einem Fahrrad unterwegs war, von dem die Polizei annimmt, das er es gestohlen hatte. Die Beamten leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Fahrraddiebstahls ein. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de. Diebstahl wird zum räuberischen Diebstahl, wenn der Täter Gewalt anwendet, um seine Beute zu behalten. Darauf steht eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr, in minderschweren Fällen von sechs Monaten.