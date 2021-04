Am Dienstag, 6. April, tritt in Landau eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, die einen Teil der erst kürzlich zugelassenen Lockerungen wieder zurücknimmt. So muss der Einzelhandel wieder zum Terminshopping zurückkehren, bei dem zwar Termine auch spontan vereinbart werden können, aber nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zulässig ist. Möglicherweise muss die Stadt aber rasch noch schärfere Regeln erlassen, da der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) jetzt bei 98,1 liegt (Stand Ostermontag, 11 Uhr). Ab 100 ist der mit Schnelltest zulässige Besuch der Außengastronomie nicht mehr erlaubt, wenn auch der Landeswert über 100 liegt. Das tut er derzeit mit 103,9. Abzuwarten bleibt, wie sich die Inzidenzen nach den Feiertagen entwickeln, wenn wieder mehr gestestet wird. Der Wert für den Kreis SÜW beträgt 86,9, für den Kreis Germersheim 171,3.