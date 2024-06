Wolken und immer wieder Regen prägen den zweiten Festtag in Landau. Die Leute lassen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Auch weil die Stadt vorgesorgt hat.

[Alles Wissenswerte rund um das Stadtfest finden Sie auch in unserem Live-Blog]

Verglichen mit der Festlaune am Donnerstag beginnt der Freitag wetter-, werktags- und womöglich auch katerbedingt eher gediegen. Das Symphonische Blasorchester der Feuerwehr Gütersloh schafft es gegen 11 Uhr kurzzeitig, mit stimmungsvoller Filmmusik den Regen wegzuspielen. Die knapp 40 wackeren Besucher auf dem Rathausplatz sind wahlweise mit Schirmen oder Bierkrügen bewaffnet. Darunter Birgit Herrmann aus Mörzheim, die sich darüber freut, das Abholen ihrer Wahlunterlagen mit etwas Live-Musik verbinden zu können.

Nach den Floriansjüngern aus Gütersloh fällt die Pause etwas länger als geplant aus. Wegen Abstimmungsproblemen bei der Bühnentechnik starten die Mixed Cards eine Stunde später. Roza Firat, Sängerin der sechsköpfigen Band, ist aufgeregt, bevor es losgeht: „Das ist unser erster großer Auftritt.“ Die Vorfreude auf das gemeinsame Spielen ist ihr trotz aller Nervosität anzumerken. „Einfach genießen“, gibt sie als Ziel aus. Erste zum Prüfen der Akustik angespielte Melodien – unter anderem „Can“t stop“ von den Red Hot Chili Peppers – kündigen an, welche Musik zu erwarten ist: Coverversionen bekannter Lieder, gut zum Mitsingen geeignet.

Die Stadtverwaltung ist bestens gerüstet, wie sich am Freitag gezeigt hat. Foto: höj

Erster großer Auftritt

Kurz vor 15 Uhr betritt dann endlich RPR1-Moderatorin Laura Nowak die Bühne und kündigt die Coverband aus Germersheim an. Beim Kartenspielen hätten sich die Bandmitglieder kennengelernt, daher der Name Mixed Cards. Das Publikum scheint sich an der Verspätung nicht großartig zu stören und begrüßt die erst im September 2023 gegründete Band mit freundlichem Applaus. Die Germersheimer lassen sich daraufhin nicht zweimal bitten und spielen drauflos: Mit Lenny Kravitz’ „Fly away“ beginnen sie ihre Premiere auf großer Bühne.

Während Festtag zwei von vier mehr und mehr Fahrt aufnimmt, zieht die Stadtverwaltung eine erste Zwischenbilanz. Man freue sich über die vielen Besucher und die ausgelassene Stimmung beim Festauftakt, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Für alle Fälle habe man 5000 Regenponchos in petto und verteile diese bei Regen auf dem Rathausplatz. Dass das nicht nur eine nette Idee ist, sondern auch tatsächlich gemacht wird, zeigt sich am Freitagmittag.

Hauptamtsleiter Michael Götz läuft in einer kleinen Regenpause durch die Reihen, schiebt mit einem Duschabzieher das Wasser von den Tischen und verteilt die angesprochenen Ponchos großzügig auf den frisch abgetrockneten Flächen. Bei so einem großen Fest packt eben jeder mit an. Zwischenfälle habe es bisher keine gegeben, das Programm könne laufen wie geplant und angekündigt. „Alles läuft wie am Schnürchen“, fasst Diehl ihr Zwischenfazit zusammen. Die Stadt freue sich auch weiter auf viele Besucher.

Musik animiert zum Mitwippen

Die Hoffnung dürfte wohl sein, dass auch Samstag und Sonntag so viele Menschen auf den Rathausplatz strömen wie am Freitagabend. Denn einmal mehr gilt: Wenn die Dicken Kinder rufen, kommen die Leute zur Bühne. Unter dem wachsamen Blick von Prinzregent Luitpold beginnt die Fete um 19 Uhr. Allerdings zunächst nicht mit den Jungs und Mädels in ihren knallorangenen Overalls, sondern mit DJ Timothy Starratt. Der gehört auch zum Kollektiv der selbst ernannten „meisten Band der Welt“ und heizt dem Publikum mit Musik querbeet ein. Von Michael Jackson über aktuelle Charthits ist da alles dabei, was zum Mitwippen und Mittanzen animiert. Die Musiker selbst haben sich für 21 Uhr angekündigt, um stimmungsvoll die Nacht zum Tag zu machen.

Der Routenplan für den Umzug. Start ist am alten Messplatz. Darstellung: Stadt Landau

Historische Feuerwehrwagen

Für Samstag stehen ein Live-Cooking, ein Poetry-Slam sowie weitere Live-Musik auf dem Programm, am Abend von Julian Pförtner, dann von Leony. Der Sonntag wird vor allem im Zeichen des Festumzugs stehen. Unter dem Motto „Historisches Landau“ starten 35 Festwagen und Fußgruppen um 14 Uhr am alten Messplatz und ziehen von dort aus über den Nordring zum Deutschen Tor, wo eine Tribüne für Ehrengäste aufgebaut ist. Weiter geht es über die Weißquartierstraße, Reiterstraße, Marktstraße und Pestalozzistraße sowie den Westring zurück zum alten Messplatz. Dabei sind laut Stadtverwaltung zahlreiche Vereine, Unternehmen und Jugendgruppen, unter anderem mehrere Feuerwehren mit historischen Fahrzeugen. Auf der Umzugsstrecke kommt es zu Halteverboten und Verkehrssperrungen. Wer noch kurzfristig unterstützen möchte, als Helfer oder Begleitperson, kann sich per E-Mail an stadtgeburtstag@landau.de anmelden.

Wegen des Umzugs verkehren am Sonntag außerdem mehrere Buslinien in der Landauer Innenstadt eingeschränkt, teilt der QNV mit. Ganztägig betroffen sind die Buslinien 500, 520, 521, 532, 535, 536, 537, 538 und 539. Es entfallen jeweils die Halte Uni/Alter Messplatz, Westring, Südring, Festhalle, Zoo/Abzweigung Uni, Deutsches Tor, Finanzamt, Stadtbibliothek, Weißquartierplatz und Synagogenmahnmal. Fahrgäste können auf die Haltestellen Feuerwehr, Hauptbahnhof, Südring (für die Linien 532, 535, 538) sowie die Ersatzhaltestelle am Ostringcenter ausweichen.