Die Katholische Kirchengemeinde St. Maria lädt für Freitag, 23. April, 19.30 Uhr, zu einer österlichen Andacht in die Landauer Marienkirche oder zum Livestream. Der Bass-Bariton Klaus Mertens wird unter anderem Werke von Allessandro Grandi, Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel darbieten. Horst Christill wird den international geschätzten Sänger an der Orgel und am Flügel begleiten. Dominik Schindler liest österliche Texte. Die Andacht wird im Netz live gestreamt: www.youtube.com/c/marienkirchelandau. Teilnahme mit Ticket ist in der Kirche möglich: www.kirchelandau.de/tickets. Eintritt frei.