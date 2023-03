Der städtischer Beirat für Migration und Integration in Landau hat anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Auftakt ist am Montag, 20. März, um 18 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz mit Livemusik von JJ Adrio and Band sowie Häppchen. Oberbürgermeister Dominik Geißler und die Beiratsmitglieder laden ein. Nach dem traditionellen Hissen des Banners am Rathaus werden Tanzgruppen ihr Können zeigen. Bis Ende der Aktionswochen am Sonntag, 2. April, gibt es weitere Programmpunkte. So wird ab Dienstag in Kooperation mit der Caritas in deren Zentrum in der Königstraße zu einer Ausstellung eingeladen. Eine Malaktion im Haus der Familie ist für Dienstag, 28. März, 17 Uhr, geplant. Eine Lesung aus Hamed Abdel-Samads Buch „Aus Liebe zu Deutschland“ ist am Freitag, 31. März, um 16.30 Uhr mit Mario Albers im Pfarrheim Heilig Kreuz, Augustinergasse 6, mit Diskussion. Das multireligiöse Friedensgebet ist am Samstag, 1. April, um 11 Uhr in der Landauer Stiftskirche.