Der Kulturverein Freimersheim lädt alle Musikbegeisterten für Samstag um 19 Uhr auf den Dorfplatz in Freimersheim ein. Unter dem Motto „Musik und Mee(h)r“ sind an diesem Abend unter anderem der Projektchor des Kulturvereins, Four Connected, die Big Band „Moonshiners“, der Papa-Treff und weitere Überraschungsgäste zu sehen und zu hören. Wer sich noch kurzfristig zum Mitmachen in einer der Gruppierungen oder mit eigenen Darbietungen mit Gesang, Tanz oder Instrumentaldarbietungen entschließt, ist willkommen. Anmeldungen und Information zu der seit 2011 im zweijährigen Abstand stattfindenden Veranstaltung gibt es online unter www.kult-f.de. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der gegenüberliegenden Frimarhalle statt. Der Eintritt ist frei.