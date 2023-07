Für kommenden Sonntag, 16. Juli, lädt die Protestantische Kirchengemeinde Landau-Mitte zum Musikgemeindefest ein. Es wird gestaltet von den Ensembles der Stiftskirchenmusik und musikalischen Gästen aus Speyer und Pirmasens. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, den die rund 60 Stimmen starke Senioren-Kantorei bereichert. Um 11 Uhr sorgt die Landauer Bläserkantorei unter Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting vom Turm aus für klangvolle Botschaften.

Ihr Programm der anstehenden Konzertreise nach Dresden präsentiert die Landauer Kantorei mit Stiftskantorin Anna Linß am Pult ab 12.30 Uhr in der Stiftskirche. Im großen Saal des Gemeindehauses wird von den Kinder- und Jugend-Kurrenden um Susanne Roth-Schmidt und einem Instrumentalkreis um 14 Uhr das Kinder-Musical „König David“ aufgeführt. Zum Showdown um 16 Uhr spielen sich der Jugendposaunenchor Pfalz (Leitung: Matthias Fitting) und die Pirmasenser Sacro-Popband Amuse Gueule unter Leitung von Maurice Antoine Croissant die musikalischen Bälle zu. Außerdem sind der Kirchbauverein, der Förderverein Kirchenmusik sowie der Weltladen mit Ständen vertreten und es gibt ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken.