Eigentlich ist er schon seit Herbst 2018 in Rente. Doch Hans-Joachim Kölsch blieb dem Museum unterm Trifels in Annweiler noch länger als Leiter erhalten, wenn auch nur noch auf einer 0,2-Stelle. Mehr gibt der städtische Haushalt nicht her. Nun ist mit Sven Gütermann ein Nachfolger gefunden und Kölsch sagt nach 23 Jahren, acht Monaten und 30 Tagen endgültig Ade zu diesem Lebensabschnitt. „Du hast unser Museum von der noch fehlenden Baugenehmigung zu einem heimatlichen Kleinod aufgebaut und vielen Besucherinnen und Besuchern einen Freudenmoment beschert. Dabei war es dir stets ein Anliegen, die große mit der kleinen Geschichte zu verbinden. Und letztlich hast du deine eigene Geschichte im Museum hinterlassen“, sagte Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried bei der Verabschiedung. Langweilig wird es dem Weltenbummler bestimmt nicht werden. Nun bleibt ihm mehr Zeit für die Familie, und die nächsten Touren als Reiseleiter in das von ihm so geliebte Asien sind auch schon durchgeplant.