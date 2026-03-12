Das Museum unterm Trifels startet am Samstag, 14. März, in die neue Saison. Die Besucher erwartet neben der Dauerausstellung ein Programm mit Wechselausstellungen und Aktionstagen.Die Fotoausstellung „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“ läuft von 1. April bis 30. Juni, von Mai bis Ende Juli gibt es zudem eine Fossilienausstellung mit internationalen Funden aus einer großen Privatsammlung. Am 3. Mai ist das Museum beim Aktionstag „Radel ins Museum“ dabei und am 17. Mai macht es beim Internationalen Museumstag mit – dann werden Kuratoren und Künstler vor Ort sein, sodass man mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Im Juli und August zeigt Yannik Scherthan in der Ausstellung „Entfalten!“ pfälzische Landschaftsfotografien. Die Erfolgsstory „Little Pfalz“, eine Schau des Fotografen Benedikt Hild, wird um einen Raum erweitert: Im neuen Ausstellungsteil geht es mit einer Bastelei des Künstlers interaktiv zu.

Info

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Samstag 13-17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10-17 Uhr; Kontakt: Telefon 06346 9659760, E-Mail: museum@annweiler.de.