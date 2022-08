Die Gemeinde Klingenmünster feiert von Samstag bis Montag Kerwe in der Dorfmitte. Auf dem Zimmerplatz und rund um die Stiftskirche sorgen die Mitwirkenden und die Schausteller mit ihren Ständen und einem Karussell für Kerwe-Atmosphäre. Die Festtage beginnen am Samstag um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kerweplatz mit Pfarrerin Almendra Garcia de Reuter, Pfarrer Marco Gabriel und dem ökumenischen Kirchenchor. Im Anschluss eröffnet Ortschefin Kathrin Flory offiziell das Fest. Auf der Bühne unterhält am Samstag die Unplugged-Gruppe RockXn aus Hauenstein. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen begrüßen die Schoppensänger vom Karnevalverein die Gäste mit ihrem musikalischen Repertoire. Am Sonntagnachmittag öffnet das August-Becker-Museum. Am Montag tritt die Gruppe AcoustiXound auf dem Kerweplatz auf.