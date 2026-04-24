Ein eher ungewöhnlicher Einsatz hat das Ordnungsamt der Stadt Landau am Donnerstag beschäftigt: In der Queich nahe des Eduard-Spranger-Gymnasiums musste ein möglicher Munitionsfund überprüft und gesichert werden. Dafür stiegen Mitarbeiter mit entsprechender Schutzkleidung ins Wasser. Da der Einsatz von vielen Passanten bemerkt wurde, berichtet die Stadtverwaltung im Nachgang über die Hintergründe. Die verdächtigen Gegenstände waren demnach zuvor von einem Angler gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich, dass es sich tatsächlich um Gewehrmunition handelte. Diese wurde durch die Einsatzkräfte gesichert und fachgerecht entsorgt. Für die Bevölkerung bestand laut Stadt zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. „Solche Einsätze gehören zwar nicht zum Alltag, zeigen aber, wie vielseitig die Aufgaben unseres Ordnungsamts sind“, sagt Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass verdächtige Gegenstände – insbesondere mögliche Munition oder Kampfmittel – keinesfalls berührt oder bewegt werden sollten. Stattdessen sei umgehend die zuständige Behörde oder die Polizei zu informieren.